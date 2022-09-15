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Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества

Фото: Iranian Presidency / globallookpress.com

Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), открывающий стране путь вступления в ШОС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Узбекистана.

Документ подписали глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. «Сегодня подписан меморандум об обязательствах Ирана в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС», — заявил источник в разговоре с агентством.

13 сентября координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов рассказал, что в организацию на саммите в Самарканде вступят шесть новых стран, среди которых четыре арабские. Названия государств пока не раскрываются.

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Анжелика Бережная
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