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Полиция задержала обещавших россиянам «обнулить» кредитную историю мошенников

МВД: под Ростовом задержали мошенников, обещавших россиянам «обнулить» кредитную историю

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полиция в Ростовской области задержала мошенников, обещавших россиянам за деньги «обнулить» кредитную историю. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 19 сентября, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, трое жителей Ростова-на-Дону создали сеть некоторых коммерческих организаций, которые предлагали услуги. Они подыскивали клиентов, которым банки отказывали в кредитовании из-за проблемной кредитной истории. Мошенники предлагали помощь, ссылаясь на наличие ряда договоренностей у их организации. Стоимость услуг аферистов зависела от суммы, которую клиент планировал взять в долг у банка. Клиентов уверяли, что часть денег будет зачтена в счет погашения займов.

На самом деле никаких договоренностей не было. Мошенники просто присваивали деньги себе. Ростовская полиция и Росгвардия задержали троих мошенников, из их офисов изъяты компьютеры, терминалы для оплаты и различная документация. На данный момент известно о 20 пострадавших, но их может оказаться больше. Фигурантов на время расследования поместили в изолятор.

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Леонид Микуляк
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