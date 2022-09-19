В Латвии не собрали необходимую сумму для покупки Bayraktar для ВСУ

Жители Латвии не смогли собрать 5 миллионов евро для покупки Bayraktar для ВСУ

Жители Латвии не смогли собрать 5 миллионов евро для покупки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Sputnik.

Отмечается, что сбор пожертвований начался утром 16 августа, однако к 16 сентября из необходимой суммы для покупки БПЛА было собрано только 862 тысячи евро. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил, что обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым возможность переориентировать пожертвования на помощь в подготовке украинской армии к зиме.

«Учитывая, что стоимость Bayraktar относительно высока, мое предложение, если доноры согласятся, — переориентироваться на неотложные потребности. На сбор денег на покупку Bayraktar уйдет больше времени, а украинцы сейчас переходят в наступление, и приближаются холода», — заявил он.

Глава ведомства не смог сказать, будет ли прекращена кампания по сбору средств на БПЛА, так как это не проект Минобороны. При этом он обещал помочь с логистикой и другими процессами.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии предложило помочь с восстановлением Черниговской области, направив на эти цели 5,1 миллиона евро.