Латвия решила помочь восстановить Черниговскую область

МИД Латвии предложил Украине финансово помочь с восстановлением Черниговской области

Министерство иностранных дел Латвии предлагает помочь с восстановлением Черниговской области, направив на эти цели 5,1 миллиона евро. Об этом сообщает Baltnews.

Украина обратилась к партнерским странам с призывом как можно скорее начать восстановление, попросив союзников взять на себя ответственность за конкретные регионы. Латвия, со своей стороны, предложила сосредоточить поддержку на реконструкции Чернигова.

Эта инициатива включена в утвержденный доклад «Участие Латвии в восстановлении Украины», подготовленный МИД Латвии. В документе говорится об условии, что Латвия продолжит поддержку Украины в 2023 году.

Сообщается, что дополнительные 110 887 евро будут предусмотрены на прикомандирование латвийского эксперта в группу поддержки Еврокомиссии для Украины.

Ранее в министерстве обороны Латвии раскритиковали Германию, заявив, что ее военная помощь Украине является «несоответствующей».