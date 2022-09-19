Шольц посетит страны Ближнего Востока для сотрудничества в сфере энергетики

Шольц посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар для налаживания сотрудничества в энергетике

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит страны Ближнего Востока для налаживания сотрудничества в сфере энергетики, инноваций и информационных технологий. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

«В субботу [24 сентября] канцлер отправится в Саудовскую Аравию. Там он встретится с саудовским королем и наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. В воскресенье [25 сентября] канцлер встретится с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Зайедом. И во второй половине дня он встретится с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Катаре для переговоров», — рассказал Хебештрайт.

В июне Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к быстрому и безопасному обретению независимости страны от российских энергоносителей. «Мы слишком долго и односторонне полагались на поставки энергии из России. Старая формула, согласно которой Россия является надежным экономическим партнером даже в кризисных ситуациях, больше не применяется», — сказал политик.

В августе немецкий лидер предложил отказаться от закрытия трех последних немецких АЭС, которое должно было состояться до конца 2022 года. «Использование трех последних АЭС в Германии, как всем известно, имеет смысл для производства электричества, небольшой его доли. Но это могло бы иметь смысл, так как уровень развития возобновляемой энергетики очень отличается в разных федеральных землях, в Баварии, например, очень медленно развивается ветряная энергетика», — пояснил глава кабмина.