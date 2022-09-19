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Сын Арнольда Шварценеггера впервые появился на публике после похудения

Сын Арнольда Шварценеггера Кристофер впервые появился на публике после похудения

Фото: ZapatA / MEGA / GC Images / Getty Images

Младший сын американского культуриста, актера и 38-го губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кристофер впервые появился на публике после похудения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Папарацци запечатлели 24-летнего мужчину у ресторана Nobu в Малибу, США. Отмечается, что он прибыл на празднование 29-летия брата Патрика. Согласно информации, мероприятие также посетили Арнольд Шварценеггер и его бывшая жена Мария Шрайвер. Так, Кристофер Шварценеггер выбрал для семейного ужина серую футболку-поло, синие штаны-джоггеры и кроссовки.

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Читатели издания удивились внешнему виду мужчины, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Выглядит отлично. Как будто новый человек», «Вау! Хорошая работа, независимо от того, была ли это операция по ушиванию желудка или нет», «Отлично! Выглядит красивым и здоровым», «Он очень красивый. Его потеря веса потребовала много усилий и самоотверженности. Прекрасная работа», «Он всегда был привлекательным парнем, но, честное слово, он, действительно, проделал большую работу. Молодец, он должен чувствовать себя в таком теле намного здоровее», — высказывались они.

В августе внешность бывшей жены актера Арнольда Шварценеггера Марии Шрайвер без макияжа напугала пользователей сети. 66-летнюю женщину запечатлели во время прогулки по Лос-Анджелесу, на которую она надела облегающие футболку и легинсы. При этом видно, что Шрайвер не стала наносить на лицо косметику. Посмотрев на кадры, юзеры пришли к выводу, что американка испортила свой внешний вид пластикой.

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Мария Винар
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