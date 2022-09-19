Росгвардейцы изъяли семь гранатометов из схронов в ЛНР

Росгврадейцы изъяли семь гранатометов и более 29 тысяч боеприпасов из схронов ВСУ в ЛНР

Росгвардейцы изъяли оружие иностранного производства из схронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Российские силовики обнаружили семь гранатометов (в том числе шведско-британский NLAW и шведский А-4), две ракеты «Фагот», шесть снарядов РСЗО «Град» калибра 122 миллиметра, огнемет РПО-А, более 200 артиллерийских снарядов и мин, 24 ручные гранаты и более 29 тысяч боеприпасов.

Отмечается, что все это оружие было найдено в результате проведения разведывательно-поисковых мероприятий.

17 сентября сообщалось, что Росгвардия задержала 52 пособника ВСУ и Службе безопасности Украины (СБУ) в Херсонской и Запорожской областях.