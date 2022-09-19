Стало известно об отношении жителей Соледара к ВСУ

NYT: жители подконтрольного Киеву Соледара не доверяют и отказываются подчиняться ВСУ

Жители донбасского города Соледар, находящегося под контролем Киева, не доверяют украинским военным. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Автор материала Джеффри Геттлман указывает, что они отказываются подчиняться прямому приказу украинского правительства эвакуироваться. «Войска не доверяют народу. Народ не доверяет войскам. Никто никому не доверяет», — признал он.

Ранее заместитель командующего Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) полковник Эдуард Басурин сообщил, что штурм Соледара союзными силами идет тяжело, вооруженные столкновения происходят в жилых кварталах.

14 сентября Офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что на некоторых участках местности у союзных войск «есть существенные успехи». «Сейчас мы продвигаемся вперед, выбиваем противника и планомерно освобождаем Соледар», — сообщил Марочко.