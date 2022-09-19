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Чехия получила первую партию СПГ из США

CEZ: первая партия СПГ из США для Чехии доставлена в морской терминал в Нидерландах

Фото: Issei Kato / Reuters

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) доставлена для Чехии морским путем в терминал СПГ в Нидерландах. Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря чешской энергетической компании CEZ Романа Газдика.

«Первую партию американского СПГ для Чехии доставил танкер в морской терминал в [нидерландском] городе Эмсхавен. Треть мощностей этого плавучего терминала недавно арендовала Чехия на 10 лет посредством CEZ», — заявил Газдик.

Уточняется, что танкер доставил 100 миллионов кубометров СПГ. По словам Газдика, до конца года в нидерландский терминал прибудут еще семь таких кораблей с топливом для Чехии.

Всего Чехия может хранить в терминале в Эмсхавене три миллиарда кубометров СПГ — это треть годового потребления газа в стране. Прокачка сырья из Нидерландов в Чехию будет осуществляться по западноевропейским и центральноевропейским газопроводам.

Ранее сообщалось, что Чехия зарезервировала три миллиарда кубометров СПГ на нидерландском плавучем терминале, которого должно хватить для удовлетворения почти трети годового потребления газа. Аренда трети мощностей морского терминала обойдется Праге в несколько миллионов евро ежегодно.

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Марина Совина
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