В Чехии назвали три сценария газового кризиса из-за антироссийских санкций

iDNES.cz: из-за антироссийских санкций горячий душ в Чехии превратится в роскошь

Кризис, вызванный антироссийскими санкциями, вызовет проблемы в Чехии предстоящей зимой, пишет обозреватель iDNES.cz Томаш Лански.

По словам автора, зависимость от российского газа ставит жителей страны в тупик: с одной стороны они не хотят получать топливо от президента РФ Владимира Путина, с другой — остро в нем нуждаются. Он назвал три зимних сценария газового кризиса.

По данным издания, Чехия зарезервировала три миллиарда кубометров СПГ на нидерландском плавучем терминале, которого должно хватить для удовлетворения почти трети годового потребления газа. Эксперт в области энергетики, аналитик компании ENA Владимир Штепан предупредил, что арендован лишь терминал, а газа для него еще нет. Из-за этого он предлагает Чехии самостоятельно договориться с «Газпромом» о дальнейших поставках природного газа. Специальный представитель по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка не согласен с ним и считает, что государство должно увеличить поставки от существующих поставщиков, например: Норвегии, Алжира и Азербайджана, а параллельно нужно стараться закупить СПГ.

Согласно второму сценарию, если СПГ не поступит, жителей страны заставят экономить, придется ограничить промышленные предприятия и другие производства. Главный редактор сервера Elektřina.cz Арсен Лазаревич добавил, что люди обычно впадают в крайности: либо они доводят температуру в доме до 26 градусов, либо снижают до 17, когда некомфортно никому. «Подходящая температура для квартиры — 19-20 градусов. В спальне топить не нужно, проветривать следует недолго, а мыться лучше теплой водой. Горячие ванны и душ снова превратятся в роскошь», — подчеркнул он.

При третьем сценарии газ из России в Чехию поставляться не будет. «Газа в хранилищах Чехии хватит при среднем потреблении до конца 2022 года. Однако этот сценарий не рассматривается», — пишет издание.

Ранее обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что Европу ждет затяжной газовый кризис до 2024 года. Хотя цены на природный газ в Европе все еще ниже рекордного максимума, установленного в марте, данные показатели все равно сигнализируют о более серьезном и продолжительном разрушении экономики, отметил он.