Европе предрекли затяжной газовый кризис до 2024 года

Bloomberg: последствия газового кризиса в Европе оказались серьезнее, чем ожидалось

Хотя цены на природный газ в Европе все еще ниже рекордного максимума, установленного в марте, данные показатели все равно сигнализируют о более серьезном и продолжительном разрушении экономики, чем ожидали рынки после начала российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

По словам аналитика, последствия газового кризиса оказались серьезнее, чем ожидалось. Он затянется до зимы 2023-го или даже до 2024 года, предрек эксперт. Если в марте немецкие производители могли зафиксировать цены на газ на весь 2023 год примерно в 80 евро за мегаватт-час, то теперь им придется придется закладывать в бизнес-планы рекордно высокие 145 евро.

Происходящее затрагивает не только компании, отмечает Блас. Так, консалтинговая компания Cornwall Insights прогнозирует, что британские домохозяйства будут платить до 3,8 тысячи долларов США в год по счетам за газ и электричество, начиная с октября.

Также на прошлой неделе стоимость газа на крупнейшей спотовой бирже TTF выросла в два раза за месяц после того, как были сокращены поставки по трубопроводу «Северный поток-1» в Германию. Тем не менее пока спотовые европейские цены на газ остаются на 30 процентов ниже рекордного максимума, установленного в первые дни после начала спецоперации на Украине.

Как отмечает обозреватель Bloomberg, у Москвы в данный момент есть все рычаги давления на Европу в вопросах голубого топлива, и остается только ждать, как она ими воспользуется.

Ранее стало известно, что поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» с 11 до 21 июля будут временно приостановлены из-за проведения планового ежегодного технического обслуживания. Газ продолжит поступать из России в страны Западной и Центральной Европы по одной транзитной ветке через Украину.