ЕС призвал Турцию согласовывать свою внешнюю политику с Брюсселем

«Известия»: ЕС призвал Турцию прекратить предлагать России решения для обхода санкций

Официальный представитель офиса главы внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля Петер Стано призвал Турцию согласовывать свою внешнюю политику с Брюсселем. Его слова передают «Известия».

Он заявил, что Турции необходимо прекратить предлагать России варианты для обхода введенных ЕС ограничительных мер. «Говоря о взаимодействии ЕС с Турцией, важным соседом, партнером Евросоюза и страной-кандидатом на вступление в ЕС, мы подчеркиваем важность того, чтобы внешняя политика Турции согласовывалась с внешнеполитическими решениями и политикой ЕС, в том числе и по санкциям. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в этом отношении», — сказал Стано.

Ранее ссообщалось о намерении США и ЕС усилить давление на турецкие банки из-за опасений, что России удается обходить санкции с их помощью. Особенно это коснется банков, подключившихся к платежной системе «Мир». В свою очередь Турция уверила, что она не нарушает политику и не является каналом для обхода санкций.