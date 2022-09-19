Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Стало известно о намерении Киева получить российские активы через ООН

Guardian: Украина лоббирует принятие ГА ООН резолюции для конфискации активов России

Фото: Mike Segar / Reuters

Киев намерен добиться принятия Генеральной Ассамблеей (ГА ООН) резолюции о формировании «международного компенсационного механизма», позволяющего использовать замороженные российские активы как компенсацию Украине за проведение спецоперации России, пишет газета Guardian.

Издание сообщило, что Украина намерена добиться осуществления своих планов, согласно которым мирный договор будет включать в себя «многомиллиардные репарации со стороны России, частично с использованием конфискованных российских государственных активов и активов олигархов».

Материалы по теме:
Наступление ВСУ, отключение электричества и остановка Запорожской АЭС. Что произошло на Украине за последние дни?
Наступление ВСУ, отключение электричества и остановка Запорожской АЭС.Что произошло на Украине за последние дни?
12 сентября 2022
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022

«Украина лоббирует принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая станет основой для создания международного компенсационного механизма, который может привести к конфискации российских государственных активов за рубежом на сумму до 300 миллиардов долларов», — подчеркивается в публикации.

Законодательство Великобритании и Европы дают возможность заморозить активы Центробанка России и ряда предпринимателей, однако не предполагают их конфискации и начисления в фонд восстановления Украины.

В начале июня активы российских инвесторов массово заблокировали, поскольку Национальный расчетный депозитарий попал под санкции Европы. Он является главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, который имеет доступ к мировой финансовой системе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Минпромторге раскрыли прогноз на объем параллельного импорта
«Многоженец века» поженился 53 раза за 43 года
Женщины назвали самые непривлекательные мужские хобби
Стало известно о намерении Киева получить российские активы через ООН
Президент ФРГ оценил значение встреч на похоронах Елизаветы II
В ЕС допустили санкции против российской платежной системы «Мир»
В России снизятся цены на покупку жилья
В Британии захотели заменить китайские институты учителями из Тайваня
Клинтон вспомнил про разговоры с Ельциным о расширении НАТО
Аналитики описали сценарий для ЕС без российского газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.