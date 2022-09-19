Стало известно о намерении Киева получить российские активы через ООН

Guardian: Украина лоббирует принятие ГА ООН резолюции для конфискации активов России

Киев намерен добиться принятия Генеральной Ассамблеей (ГА ООН) резолюции о формировании «международного компенсационного механизма», позволяющего использовать замороженные российские активы как компенсацию Украине за проведение спецоперации России, пишет газета Guardian.

Издание сообщило, что Украина намерена добиться осуществления своих планов, согласно которым мирный договор будет включать в себя «многомиллиардные репарации со стороны России, частично с использованием конфискованных российских государственных активов и активов олигархов».

«Украина лоббирует принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая станет основой для создания международного компенсационного механизма, который может привести к конфискации российских государственных активов за рубежом на сумму до 300 миллиардов долларов», — подчеркивается в публикации.

Законодательство Великобритании и Европы дают возможность заморозить активы Центробанка России и ряда предпринимателей, однако не предполагают их конфискации и начисления в фонд восстановления Украины.

В начале июня активы российских инвесторов массово заблокировали, поскольку Национальный расчетный депозитарий попал под санкции Европы. Он является главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, который имеет доступ к мировой финансовой системе.

