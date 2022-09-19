Популярная европейская страна приостановила упрощенный визовый режим с Россией

Швейцария приостановила упрощенный режим выдачи виз гражданам России с 19 сентября

Власти Швейцарии полностью приостановили упрощенный режим выдачи виз россиянам с понедельника, 19 сентября. Информация об этом появилась на сайте правительства.

«На заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима, которое Швейцария заключила с Россией», — говорится в заявлении. Теперь к российским туристам, желающим попасть в популярную европейскую страну, вновь будет применяться обычная визовая процедура.

При этом отмечается, что данный шаг основан на ранее принятом аналогичном решении Европейского союза (ЕС) и способствует проведению единой визовой политики во всей Европе. «Швейцария крайне заинтересована в том, чтобы внести свой вклад в общую и единую визовую политику на европейском уровне, иначе она рискует столкнуться с увеличением числа заявлений на получение визы, подаваемых в ее представительства за границей гражданами России, стремящимися обойти решения ЕС», — указано на сайте правительства.

Ранее стало известно, что с 00:00 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Уточняется, что запрет на въезд распространяется не на всех граждан.