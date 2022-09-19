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Автобиографический фильм Спилберга победил на кинофестивале в Торонто

Фильм Стивена Спилберга «Фабельманы» победил на кинофестивале в Торонто

Фото: Mark Blinch / Reuters

Автобиографический фильм режиссера Стивена Спилберга «Фабельманы» победил на кинофестивале в Торонто. Об этом сообщает Variety.

Картина, рассказывающая историю взросления кинематографиста, получила приз зрительских симпатий. Как отмечает издание, победа в этой номинации часто указывает на то, что лента будет успешна и на «Оскаре».

Ранее в номинации People’s Choice Award выигрывали проекты «Зеленая книга» и «Земля кочевников» — они же были признаны лучшими фильмами по версии Академии кинематографических искусств и наук. Такие лауреаты приза зрительских симпатий в Торонто, как «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Ла-Ла Ленд» и «Кролик Джоджо», тоже номинировались на «Оскар».

«Это самый личный фильм, который я когда-либо снимал, и теплый прием со стороны всех в Торонто сделал мой первый визит на фестиваль таким интимным для меня и всей семьи Фабельманов», — заявил Спилберг.

В картине снялись Гэбриел ЛаБелль, Мишель Уильямс, Пол Дано и Сет Роген. Она основана на воспоминаниях режиссера о детстве, проведенном в Аризоне. Фильм выйдет в прокат в ноябре текущего года.

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Марина Погосян
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