На Украине рассказали о помощи США в подготовке уголовных дел против россиян

Посол Украины Маркарова сообщила о поддержке США в подготовке уголовных против россиян

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что США поддерживают Киев в подготовке уголовных дел в отношении россиян. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ABC News.

«У нас там уже есть группы следователей, и мы получаем большую поддержку от США в этой работе, подготавливая уголовные дела против россиян не только на нашем национальном уровне, но также и расследования международных судов и других стран», — сообщила посол.

Ранее президент США Джо Байден высказался о продолжительности американской помощи для Украины и обещал поддерживать страну столько, сколько потребуется. Также он отметил, что Россия не изменит позицию США по Украине с помощью энергоносителей.

