Байден высказался о позиции США по Украине

Байден заявил, что Россия не изменит позицию США по Украине с помощью энергоносителей

Президент США Джо Байден прокомментировал позицию страны по ситуации, сложившейся на Украине. Об этом он высказался в интервью CBS.

Байден заявил, что Россия не изменит позицию США по Украине с помощью энергоносителей.

«Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия, но он [президент России Владимир Путин] пытается этого добиться какое-то время. У него не получится», — подчеркнул глава государства.

В том же интервью Байден раскрыл сроки помощи Украине. Он обещал поддерживать Киев, сколько потребуется. «Цена, которую платит украинский народ за эту войну, чрезвычайно высока, но мы будем с ними, пока им нужна наша помощь», — отметил он.