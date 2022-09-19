Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден высказался о позиции США по Украине

Байден заявил, что Россия не изменит позицию США по Украине с помощью энергоносителей
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал позицию страны по ситуации, сложившейся на Украине. Об этом он высказался в интервью CBS.

Байден заявил, что Россия не изменит позицию США по Украине с помощью энергоносителей.

«Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия, но он [президент России Владимир Путин] пытается этого добиться какое-то время. У него не получится», — подчеркнул глава государства.

В том же интервью Байден раскрыл сроки помощи Украине. Он обещал поддерживать Киев, сколько потребуется. «Цена, которую платит украинский народ за эту войну, чрезвычайно высока, но мы будем с ними, пока им нужна наша помощь», — отметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Минпромторге раскрыли прогноз на объем параллельного импорта
Количество погибших в результате урагана в Курске увеличилось
Байден раскрыл сроки помощи Украине
Байден заявил об окончании пандемии
Байден высказался о позиции США по Украине
Байден заявил о намерении США защищать Тайвань в случае вторжения Китая
Баку раскритиковал заявление Пелоси в поддержку Еревана
Назван российский регион с наибольшей пенсий
В Германии пожаловались на хамство беженцев из Украины
В Лондоне закрылась очередь желающих проститься с Елизаветой II
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.