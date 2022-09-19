В США пройдет закрытый брифинг на тему Украины

CNN: администрация президента США проведет для Сената закрытый брифинг по Украине

В администрации президента США Джо Байдена проведут для сенаторов закрытый брифинг на тему Украины. Встреча состоится вечером 19 сентября. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Конгрессе США.

По данным телеканала, на брифинге поднимут вопрос о развитии ситуации в зоне боевых действий и выделении военной помощи Украине.

17 сентября сообщалось, что высшие должностные лица Пентагона выступают против передачи Киеву ракет дальнего действия из-за риска эскалации. Администрация Байдена отложила украинский запрос на поставку ракет большей дальности «из-за опасений, что это может спровоцировать опасную реакцию России».