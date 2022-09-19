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Появились кадры с места смертельного ДТП под Москвой с участием Gelandewagen

Опубликованы кадры с места массовой смертельной аварии под Москвой с участием Gelandewagen

В сети появились кадры первых минут после массового смертельного ДТП под Москвой с участием Gelandewagen. Их публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что один из автомобилей после столкновения лежит на боку, он сильно поврежден. Рядом с иномаркой стоит еще одно поврежденное авто. На месте ДТП образовалась пробка.

Об аварии под Москвой стало известно в понедельник, 19 сентября. ДТП произошло, так как водитель Gelandewagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с несколькими автомобилями. В результате погиб водитель такси, еще двух человек доставили в больницу.

После аварии водитель Gelandewagen сел на пассажирское сиденье и начал пить бутылку вина. Он также стал вести себя агрессивно, звонил женщине по видеосвязи и ругался.

Анастасия Шейкина
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