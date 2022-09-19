В России оценили вероятность введения ответных визовых ограничений

Посол Нечаев заявил об отказе России играть в визовые ограничения и дискриминацию

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Москва не готова поддержать игру в визовые ограничения и дискриминацию. Двери страны останутся открытыми для всех въезжающих, сообщает РИА Новости.

Посол оценил вероятность введения ответных визовых ограничений и заявил об отказе Москвы от подобных мер. «Как четко дал понять президент России, мы в такие игры играть не собираемся. Двери нашей страны останутся открыты для всех желающих», — подчеркнул он.

Нечаев добавил, что не хотел бы строить предположения о возможном сокращении выдачи виз россиянам со стороны Германии. «Берлин изначально не поддерживал наиболее радикальные предложения известной группы стран, в том числе с учетом наличия в ФРГ многомиллионной русскоязычной диаспоры, поддерживающей связи с родственниками и друзьями в России», — отметил он.

Однако дипломат заявил, что «логика в действиях наших европейских соседей прослеживается не всегда». У них есть трудности «с постоянным пополнением каталога антироссийских санкций», о котором требуют Европа и США.

«Непопулярные шаги бьют и по интересам собственных граждан. Теперь вот решили взяться за визовые ограничения вопреки всем тем ценностям, которые ранее сами повсеместно декларировали, включая соблюдение базовых прав и свобод человека, а также отказ от дискриминации по национальному признаку», — заключил Нечаев.

Ранее четыре европейские страны запретили въезд россиянам. С 00:00 19 сентября российским гражданам закрыли вход Эстония, Литва, Латвия и Польша.