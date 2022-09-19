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Посольство России заявило о «вопиющих требованиях» пограничников Латвии

Посольство указало на провокации и «вопиющие требования» пограничников Латвии для россиян
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Фото: Ints Kalnins / Reuters

Россияне при пересечении границы Латвии сталкиваются с различными провокациями и «вопиющими требованиями». Об этом РБК рассказали в посольстве России в прибалтийской республике.

В качестве примера дипломаты привели требование к соотечественникам подписать некое заявление с осуждением российских властей. «В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список», — отметили в посольстве.

С 00:00 19 сентября Латвия, Эстония, Литва и Польша запретили въезд российским туристам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. В Таллине объяснили, что приняли такое решение «как приграничные государства ЕС в целях охраны общественного порядка и безопасности». Исключения сделаны для россиян, посещающих родственников, а также дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз и работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. Кроме того, в виде исключения будут пускать людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

Ранее Глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание на появившуюся в соцсетях фотографию якобы объявления из автобуса Риги про «места для русскоязычных» пассажиров на задней площадке салона. «Можно много умных слов сказать про сегрегацию … Есть и более доходчивые устоявшиеся выражения: "обыкновенный фашизм", например», — указал он.

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Марина Совина
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