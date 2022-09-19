В Подмосковье начали включать отопление

Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что в регионе начали включать отопление

В 50 жилых домах Подмосковья включили отопление. О начале подачи тепла сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, пишет «Российская газета».

Отопление также включили в 93 процентах социальных учреждений Московской области. По словам Воробьева, в процессе происходят аварийные ситуации, при которых приходится увеличивать давление в тепловых сетях, чтобы убрать воздушные пробки — именно поэтому отопление не могут дать в оставшиеся 7 процентов учреждений.

До начала пуска тепла власти Подмосковья обещали к 25 сентября обеспечить теплом соцобъекты, включая школы, детские сады, и больницы, а к 30 сентября — жилые дома.

17 сентября в первые две тысячи многоквартирных домов Москвы подали тепло. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, отопление также включили в более пяти тысячах городских объектов.