Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Подмосковье начали включать отопление

Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что в регионе начали включать отопление

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В 50 жилых домах Подмосковья включили отопление. О начале подачи тепла сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, пишет «Российская газета».

Отопление также включили в 93 процентах социальных учреждений Московской области. По словам Воробьева, в процессе происходят аварийные ситуации, при которых приходится увеличивать давление в тепловых сетях, чтобы убрать воздушные пробки — именно поэтому отопление не могут дать в оставшиеся 7 процентов учреждений.

До начала пуска тепла власти Подмосковья обещали к 25 сентября обеспечить теплом соцобъекты, включая школы, детские сады, и больницы, а к 30 сентября — жилые дома.

17 сентября в первые две тысячи многоквартирных домов Москвы подали тепло. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, отопление также включили в более пяти тысячах городских объектов.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Центробанк ограничит ипотеку с низким первоначальным взносом
В России решили не обозначать ввезенные по параллельному импорту товары
Опубликовано видео с застрявшими на Останкинской телебашне десятками школьников
В России начнут оформлять электронные визы гражданам 52 стран
Стало известно о требовании РФС дисквалифицировать тренера сборной Украины
Хованский словами «я б тебя убил» раскритиковал свадебный танец Собчак
Путин 20 сентября примет верительные грамоты у 24 послов иностранных государств
Стали известны новые подробности странного поведения Эзры Миллера
Суд на месяц уменьшил срок осужденному за фейки о ВС РФ депутату
Траурная процессия с гробом королевы прошла под бой Биг-Бена и орудийные залпы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.