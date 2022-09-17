В многоквартирные дома Москвы подали тепло

Бирюков заявил, что в первые две тысячи многоквартирных домов Москвы подали тепло

В первые две тысячи многоквартирных домов Москвы подали тепло. Об этом в субботу, 17 сентября, заявил заммэра столицы Петр Бирюков, передает ТАСС.

По его словам, сейчас отопление включили в более пяти тысячах городских объектов. «Продолжаются мероприятия по включению отопления в социальных объектах — школах, детских садах, спортивных и медицинских учреждениях. В настоящее время тепло подается в более чем три тысячи зданий», — уточнил Бирюков.

Ранее заммэра столицы сообщал, что отопление в жилых домах Москвы будут включать в воскресенье, 18 сентября. Бирюков объяснил, что из-за резкого похолодания в городе по заявкам начали досрочно включать отопление в социальных объектах, включая школы и детские сады. 18 сентября будут подавать тепло в жилые дома, а через неделю — на промышленные и торговые объекты. В целом процесс может занять до нескольких дней.

О начале включения отопления в объектах Москвы стало известно еще в 6 сентября. Тогда решение о полноценном начале отопительного сезона обещали принять в связи с похолоданием, когда столбик термометра окажется ниже нормы. Подобные решения о дате начала отопительного сезона принимает правительство Москвы.

В 2022-м подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь. Уточняется, что всего были подготовлены более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.