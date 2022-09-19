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В Белом доме удивились заявлению Байдена о конце пандемии

Politico: в Белом доме удивились заявлению Байдена о конце пандемии коронавируса

Фото: Leah Millis / Reuters

Утверждение президента США Джо Байдена о завершении пандемии коронавируса стало неожиданностью для сотрудников Белого дома. Об этом пишет Politico.

Источники издания утверждают, что это заявление американского лидера не было спланировано заранее. В результате ряд чиновников, отвечающих в администрации Байдена за здравоохранение, оказались застигнуты врасплох.

Ранее 19 сентября Байден рассказал, что несмотря на окончание пандемии, в США все еще остается проблема с COVID-19 , и над ней продолжают работать. «Но если вы заметили, никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме», — подчеркнул он. При этом сам Байден переболел коронавирусной инфекцией меньше двух месяцев назад.

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Марина Совина
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