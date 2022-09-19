Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Оливия Уайлд запуталась в платье и едва не упала на глазах публики

Актриса Оливия Уайлд запуталась в платье на премьере фильма и едва не упала перед публикой
Оливия Уайлд

Оливия Уайлд. Фото: Clemens Niehausimago-images.de / Globallookpress.com

Американский режиссер Оливия Уайлд посетила премьеру фильма «Не волнуйся, солнышко» в длинном платье и оконфузилась на глазах у публики. Об этом сообщает Page Six.

Знаменитость появилась на красной ковровой дорожке Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне в изумрудном платье длины макси люксового бренда Valentino, украшенного блестящими пайетками. В качестве обуви она выбрала лодочки на высоком каблуке марки Gianvito Rossi. На ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках.

На размещенных кадрах видно, как туфли актрисы запутались в подоле платья, из-за чего она едва не упала лицом вниз перед толпой гостей мероприятия и фотографов. Впоследствии ассистент Уайлд помогла ей освободить обувь, после чего улыбающаяся телезвезда продолжила позировать.

В марте американская теннисистка Винус Уильямс посетила церемонию вручения премии «Оскар» в откровенном наряде и также смутилась перед общественностью. Спортсменка появилась в макси-платье бренда Elie Saab с глубоким фигурным декольте. Знаменитость позировала фотографам, не заметив, что лиф случайно оголил ее грудь при наклоне вперед.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Центробанк ограничит ипотеку с низким первоначальным взносом
В России резко подорожали дрова и уголь
Глава Херсонской области вернулся к работе после покушения на его жизнь
Девушка Гарика Харламова опубликовала фото в купальнике
В Киргизии опровергли сообщения об обстреле гражданских объектов Таджикистана
Врач назвала идеальную диету при варикозе
В Госдуме отреагировали на планы Киева получить российские активы через ООН
В США помиловали сторонника талибов в обмен на пленного американца
Канье Уэст сравнил чтение книг с поеданием брюссельской капусты
Разработан дешевый метод заморозки полюсов Земли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.