Блогерша показала лицо до и после инъекции ботокса и удивила подписчиков

Блогерша natashabally1 показала лицо без морщин после первой инъекции ботокса

Блогерша natashabally1 показала внешность до и после инъекции ботокса и удивила подписчиков. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах она продемонстрировала лицо до трансформации — с глубокими морщинами на лбу, в районе глаз и носогубных складок. Затем она предстала перед камерой после посещения косметолога: кожа посетительницы бьюти-студии стала упругой и гладкой. При этом женщина призналась, что к данной процедуре она прибегла впервые.

В свою очередь подписчики восхитились преображением юзерши. «Вау, вот это трансформация», «Она превратилась в [американскую актрису] Меган Фокс за шесть секунд», «Из 60 лет в 35», — прокомментировали они.

Ранее сообщалось, что блогерша Джесси Волк изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа.