Блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила фанатов

Блогерша Джесси Волк изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила фанатов

Блогерша Джесси Волк (Jessy Volk) изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила фанатов. Видеоролик и комментарии появились в ее TikTok-аккаунте.

В начале видео пользовательница сети с никнеймом Jesthejemini, чей блог насчитывает более 980 тысяч подписчиков, продемонстрировала свое лицо без макияжа. При этом девушка рассказала, что часто подвергается насмешкам из-за состояния кожи, поскольку она покрыта прыщами. «Ты пробовала умываться?», «Ты пробовала не наносить макияж?», «Что не так с твоим лицом?», «Ты наркоманка?» — привела блогерша в пример вопросы, которые ей часто задают другие юзеры.

После этого Волк решила показать свое преображение с помощью косметики. Так, блогерша завила волосы в кудри, оформила брови карандашом, нанесла под глаза консилер, растушевав его спонжем. Помимо прочего, она выровняла тон кожи, скрыв все высыпания, накрасила ресницы тушью, а губы — помадой.

Зрители восхитились трансформацией девушки, о чем принялись писать в комментариях под видео. «Красивая внутри и снаружи», «Вау! Какое крутое преображение!» — высказывались они.

В мае блогерша Эвелин показала лицо до и после нанесения макияжа и привлекла внимание зрителей. В начале ролика пользовательница сети с никнеймом evalynbarbii продемонстрировала свою внешность с мейкапом, а затем смыла с лица косметику. «Это просто не я», — заявила Эвелин.