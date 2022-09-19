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Литва не впустила 11 россиян в первые часы запрета на въезд в страну

В первые часы запрета погранслужба Литвы не впустила 11 россиян с шенгенскими визами

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В первые часы действия запрета на въезд граждан России с действующими шенгенскими визами погранслужба Литвы не впустила 11 человек, сообщил журналистам начальник Службы охраны госграницы при МВД республики Рустамас Любаевас. Его слова приводит ТАСС.

Они пытались въехать в прибалтийскую страну с полуночи до девяти часов утра 19 сентября. По словам Любаеваса, большинство из них намеревались пересечь границу через контрольно-пропускной пункт в городе Кибартай на границе с Калининградской областью. Если человек утверждает, что необходимо попасть в Литву в порядке исключения по гуманитарным соображением, ему следует подтвердить это документально.

«Каждый такой случай рассматривается индивидуально», — сказал он, добавив, что пограничники будут оценивать отношение россиян, которые планируют въехать в Литву, к спецоперации на Украине. Механизм оценки не уточняется.

19 сентября Литва закрыла въезд на территорию страны россиянам с действующими шенгенскими визами. Данную норму поддержали и другие прибалтийские страны вместе с Польшей. Исключение составляют российские дипломаты, представители оппозиции, работники компаний, которые осуществляют перевозки в другие страны Евросоюза (ЕС), а также для членов семей, которые могут предоставить действующий вид на жительство в странах-членах сообщества.

Ранее экспертное сообщество предупредило, что Латвия, Литва и Эстония рискуют столкнуться с серьезными экономическими проблемами из-за закрытия границ для российских граждан.

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Варвара Кошечкина
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