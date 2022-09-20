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Совет ЕС официально утвердил передачу Украине 5 миллиардов евро

Совет ЕС официально утвердил передачу Украине 5 миллиардов евро спустя месяцы обещаний

Фото: European Council

Спустя месяцы с первого обещания Совет Евросоюза официально утвердил решение о выделении Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

Министры финансов стран ЕС согласовали выделение дополнительной помощи Украине 9 сентября на неформальном заседании в Праге. Документ о ее передаче Киеву официально подписан сегодня, 20 сентября. «Эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС Украине в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития», — подчеркивается в сообщении.

Еще в начале августа президент Украины Владимир Зеленский уличил ЕС в искусственной задержке макрофинансовой помощи Киеву. Он уточнил, что речь идет о сумме в 8 миллиардов евро. По словам украинского лидера, он «ежедневно и разными способами» напоминает некоторым коллегам из ЕС о недопустимости превращения украинских пенсионеров и переселенцев в заложников нерешительности или бюрократизма европейских политиков.

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Виктория Кондратьева
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