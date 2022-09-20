Спецназ «Ахмат» анонсировал большие изменения на линии фронта

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов анонсировал большие изменения на линии фронта

В ближайшие дни по всей линии фронта ожидаются большие изменения. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, его видеообращение опубликовано в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Алаудинов отчитался об успешном наступлении на Северском направлении совместно в бойцами Луганской народной республики (ЛНР) и ЧВК «Вагнер». По его словам, в районе населенных пунктов Спорное и Берестовое были взяты несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожены 200 украинских военных.

«В ближайшие дни у нас будет хорошее продвижение, по всей линии фронта ожидается много изменений. Остальные подразделения тоже не станут находиться на одном месте, а будут двигаться вперед. Задача уничтожить противника по всей линии фронта будет выполнена», — анонсировал он. По словам Алаудинова, ВСУ понимают, что «детские шалости, случившиеся 10 дней назад», уже в прошлом.

Ранее глава Чечни заявил, что наступательный план ВСУ в районе села Берестовое провалился. «Вражеские потуги были успешно пресечены нашими воинами. Уничтожено большое количество живой силы и техники нациков», — сказал он и показал на видео украинского военнослужащего, которого бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен.