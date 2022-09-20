Кадыров заявил об уничтожении спецназом «Ахмат» 200 солдат ВСУ за день
За прошедшие сутки специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» уничтожил 200 солдат Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на командира отряда Апты Алаудинова сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава региона заявил, что эти результаты — плод встречи депутата Госдумы Адама Делимханова с Алаудиновым для обсуждения плана проведения спецоперации.
«Стоило дорогим братьям — Адаму Делимханову и Апты Алаудинову встретиться и обсудить новую наступательную тактику в Донбассе, и положительный результат не заставил себя ждать», — написал он.
Также Кадыров ответил на запрос Алаудинова о взятии бойцов ВСУ в плен «с фингалами». Глава Чечни заявил, что «все методы приветствуются, если они позволяют вразумить человека».
«Потом сами скажут искреннее спасибо», — подытожил Кадыров.
Ранее он сообщал, что из Грозного в Донбасс отправилась очередная группа добровольцев.