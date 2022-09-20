Кадыров заявил об уничтожении спецназом «Ахмат» 200 солдат ВСУ за день

Глава Чечни Кадыров заявил, что за день отряд спецназа «Ахмат» уничтожил 200 солдат ВСУ

За прошедшие сутки специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» уничтожил 200 солдат Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на командира отряда Апты Алаудинова сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава региона заявил, что эти результаты — плод встречи депутата Госдумы Адама Делимханова с Алаудиновым для обсуждения плана проведения спецоперации.

«Стоило дорогим братьям — Адаму Делимханову и Апты Алаудинову встретиться и обсудить новую наступательную тактику в Донбассе, и положительный результат не заставил себя ждать», — написал он.

Также Кадыров ответил на запрос Алаудинова о взятии бойцов ВСУ в плен «с фингалами». Глава Чечни заявил, что «все методы приветствуются, если они позволяют вразумить человека».

«Потом сами скажут искреннее спасибо», — подытожил Кадыров.

Ранее он сообщал, что из Грозного в Донбасс отправилась очередная группа добровольцев.