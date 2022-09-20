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Кадыров заявил об уничтожении спецназом «Ахмат» 200 солдат ВСУ за день

Глава Чечни Кадыров заявил, что за день отряд спецназа «Ахмат» уничтожил 200 солдат ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За прошедшие сутки специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» уничтожил 200 солдат Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на командира отряда Апты Алаудинова сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава региона заявил, что эти результаты — плод встречи депутата Госдумы Адама Делимханова с Алаудиновым для обсуждения плана проведения спецоперации.

«Стоило дорогим братьям — Адаму Делимханову и Апты Алаудинову встретиться и обсудить новую наступательную тактику в Донбассе, и положительный результат не заставил себя ждать», — написал он.

Также Кадыров ответил на запрос Алаудинова о взятии бойцов ВСУ в плен «с фингалами». Глава Чечни заявил, что «все методы приветствуются, если они позволяют вразумить человека».

«Потом сами скажут искреннее спасибо», — подытожил Кадыров.

Ранее он сообщал, что из Грозного в Донбасс отправилась очередная группа добровольцев.

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Валерий Розенберг
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