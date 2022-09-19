Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в Донбасс

Глава Чечни Кадыров заявил об отправке очередной группы добровольцев из Грозного в Донбасс

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Из Грозного в Донбасс отправилась очередная группа добровольцев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что все отправленные бойцы прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа, который находится в Гудермесе.

«Под грамотным руководством лучших инструкторов добровольцы улучшили свои навыки по тактической стрельбе и в целом освоили основы военного дела. Теперь они готовы выполнить приказы командования максимально эффективно и быстро», — добавил глава республики.

Материалы по теме:
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

По его словам, группу добровольцев провожали министр внутренних дел по Чечне Руслан Алханов, зампредседателя Правительства республики Абузайд Висмурадов и замминистра внутренних дел, начальник полиции МВД по региону Аслан Ирасханов.

Ранее Кадыров заявил, что Россия является федеративным государством, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. По его мнению, одним из них должна стать «самомобилизация», так как нет необходимости ждать объявления Кремлем военного положения.

Позднее о создании батальонов добровольцев заявили губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Марий Эл Юрий Зайцев и глава Крыма Сергей Аксенов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Глава СПЧ назвал творческую элиту России графоманами и арлекинами
Карл III оставил послание для Елизаветы II в траурном венке
Мэр Нью-Йорка предложил размещать беженцев на круизных лайнерах
Турецкий банк отказался принимать и обслуживать карты «Мир»
В пробе российского олимпийского чемпиона обнаружили допинг
Клиентка едва не ослепла после популярной процедуры у косметолога
Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в Донбасс
В Евросоюзе резко подорожал хлеб
Захарова вывела мораль из истории с королем Карлом III и протекшей ручкой
В Армении заявили о подготовке нового нападения Азербайджаном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.