Вуди Аллен не станет завершать кинематографическую карьеру

Представитель Вуди Аллена опроверг информацию о завершении его карьеры

Представитель американского кинорежиссера Вуди Аллена опроверг информацию о завершении его карьеры. Об этом сообщает Variety.

По словам менеджера кинодеятеля, слова режиссера были восприняты неправильно: Аллен не хочет заниматься производством проектов, которые очень быстро попадают на потоковые платформы, не доставляя ему «удовольствия», однако не собирается завершать кинематографическую карьеру.

«Вуди Аллен никогда не говорил, что уходит на пенсию, и не говорил, что пишет еще один роман. Он сказал, что думает о том, чтобы не снимать фильмы, поскольку создание фильмов, которые сразу или очень быстро попадают на потоковые платформы, не доставляет ему удовольствия, поскольку он большой любитель кино. В настоящее время он не собирается уходить на пенсию и очень рад быть в Париже на съемках своего нового фильма, который станет 50-м», — заявил представитель Аллена.

Сейчас Аллен занят съемками картины Wasp 22 во Франции. Ранее он рассказывал, что фильм будет снят в стиле «ядовитого романтического триллера на французском языке» и будет похож на его же проект «Матч поинт» 2005 года. Дата выхода картины пока неизвестна.

В июне Вуди Аллен допустил, что завершит карьеру режиссера после съемок последнего фильма.