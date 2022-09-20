Пассажир самолета впал в бешенство на борту и устроил драку с членами экипажа

Пассажир самолета разбил иллюминатор во время полета и подрался с бортпроводниками

Пассажир самолета, разбивший иллюминатор и устроивший драку с бортпроводниками во время полета, был задержан полицией после приземления воздушного судна. Об этом пишет Daily Star.

Отмечается, что инцидент произошел на борту рейса, следовавшего по маршруту из Пешевара (Пакистан) в Дубай. Так, один из пассажиров, который, как сообщается, страдает от проблем с психическим здоровьем, впал в бешенство и начал колотить руками и ногами соседние кресла. Во время истерики мужчина разбил стекло иллюминатора, чем вызвал массовую панику среди попутчиков.

Члены экипажа поспешили успокоить дебошира, однако пассажир оказал им сопротивление — бортпроводникам пришлось обездвижить мужчину, связав ему руки и ноги специальными ремнями. После приземления самолета в аэропорту назначения буйного пассажира передали сотрудникам полиции. Отмечается, что авиакомпания внесла нарушителя спокойствия в черный список.

Ранее в сентябре британский турист выпил перед полетом три бутылки сидра и напал на бортпроводника, оскорбившись из-за замечания. Снимать пассажира с рейса пришлось сотрудникам полиции, при этом мужчине удалось вырваться из-под стражи и устроить драку на взлетно-посадочной полосе.