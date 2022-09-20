Анонсированы военные решения по защите Донбасса в случае референдумов

Депутат Морозов анонсировал военные решения по защите Донбасса в случае референдумов

Государственная Дума сможет в срочном порядке принять военные и политические решения по защите Донбасса в связи с включением в состав России новых территорий по итогам проведенных референдумов. Это анонсировал глава комитета нижней палаты парламента по контролю Олег Морозов, передает ТАСС.

«Есть опыт вхождения в состав России Крыма. После обнародования результатов референдума процедура исчислялась буквально часами», — подчеркнул Морозов.

Вместе с тем депутат добавил, что Госдума соберется на заседание в субботу, 24 сентября, или региональную неделю, если не успеет по графику принять решения, которые необходимы для вхождения в состав России новых территорий.

20 сентября стало известно, что глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения региона в состав России в случае положительного решения жителей на референдуме.