Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Анонсированы военные решения по защите Донбасса в случае референдумов

Депутат Морозов анонсировал военные решения по защите Донбасса в случае референдумов

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Государственная Дума сможет в срочном порядке принять военные и политические решения по защите Донбасса в связи с включением в состав России новых территорий по итогам проведенных референдумов. Это анонсировал глава комитета нижней палаты парламента по контролю Олег Морозов, передает ТАСС.

«Есть опыт вхождения в состав России Крыма. После обнародования результатов референдума процедура исчислялась буквально часами», — подчеркнул Морозов.

Вместе с тем депутат добавил, что Госдума соберется на заседание в субботу, 24 сентября, или региональную неделю, если не успеет по графику принять решения, которые необходимы для вхождения в состав России новых территорий.

20 сентября стало известно, что глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения региона в состав России в случае положительного решения жителей на референдуме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Киеве заявили о планах после референдумов на подконтрольных России территориях
Украина получит построенные на основе Т-55А словенские танки M-55S
Врач рассказала об опасности малинового варенья при лечении простуды
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пускепалиса
Россиянин раскрыл хитрости турок при работе с картами «Мир»
В Запорожской области назвали выносимый на референдум вопрос
Стало известно о будущем призванного в армию хоккеиста Федотова в НХЛ
Шольц заявил об отказе Германии признавать референдумы на Украине
В Испании заявили о победе Евросоюза над Путиным
Венгерский дипломат заговорил на русском языке на Генассамблее ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.