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Появились данные об уничтожении укреплений ВСУ в Майорске

«Русская весна» заявила об уничтожении укреплений ВСУ в Майорске

Кадр: телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Артиллерия 3 бригады Донецкой народной республики (ДНР) уничтожает укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Майорске. Об этом сообщает «Русская весна».

«Бойцы 3 гвардейской бригады продолжают продвигаться вперед. В данный момент артиллерия бригады используя БПЛА для корректировки уничтожает укрепления противника в Майорске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит избежать потерь штурмовых частей при взятии населенного пункта.

Ранее военный корреспондент Денис Григорюк объяснил важность взятия под контроль Майорска союзными силами. По его словам, украинские войска лишились огневых точек, с которых они вели обстрелы Горловки в ДНР.

Он рассказал, что в Майорске находился пост, через который люди ездили на Украину. Там же, отметил журналист, расположена железная дорога, имеющая стратегическое значение.

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Варвара Кошечкина
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