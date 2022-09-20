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В ДНР рассказали об изменениях на артемовском направлении

Глава ДНР Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются на артемовском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об изменениях на артемовском направлении. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается артемовского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы», — сообщил он.

По его словам, определенное продвижение есть в районе известного Артемовского завода шампанских вин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины отступают с позиций южнее Артемовска (переименован в Бахмут) с большими потерями. «Данный факт связан с утратой боеспособности», — объяснил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.

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Алевтина Запольская
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