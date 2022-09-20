В ДНР рассказали об изменениях на артемовском направлении

Глава ДНР Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются на артемовском направлении

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об изменениях на артемовском направлении. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается артемовского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы», — сообщил он.

По его словам, определенное продвижение есть в районе известного Артемовского завода шампанских вин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины отступают с позиций южнее Артемовска (переименован в Бахмут) с большими потерями. «Данный факт связан с утратой боеспособности», — объяснил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.