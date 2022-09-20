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В ЛНР заявили об отступлении ВСУ под Артемовском

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил, что ВСУ отступают южнее Артемовска с большими потерями

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают с позиций южнее Артемовска (переименован в Бахмут) с большими потерями. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украинские подразделения оставляют передовые позиции южнее населенного пункта Артемовск. Данный факт связан с утратой боеспособности, большими потерями и успехами наших и союзных сил на данном направлении», — утверждает Марочко со ссылкой на данные разведки.

Ранее офицер сообщил, что союзные войска продвигаются при наступлении в районе Соледара и Артемовска. Он отметил, что после ряда удачных атак ВСУ понесли колоссальные потери.

Также стало известно об освобождении двух населенных пунктов в районе Артемовска — Николаевки и Николаевки Второй.

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Кристина Есикова
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