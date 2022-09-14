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В ДНР сообщили об освобождении двух населенных пунктов в районе Артемовска

Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении Николаевки и Николаевки Второй

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) заявил об освобождении двух населенных пунктов в районе города Артемовска (переименован в Бахмут) — Николаевки и Николаевки Второй. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

«На территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Николаевку и Николаевку Вторую», — сообщили в штабе.

Ранее сообщалось, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Николаевка Вторая у трассы Бахмут — Дзержинск. В настоящее время развивается наступление на поселок Зайцево.

Также стало известно, что союзные силы подошли к пригороду Артемовска и заняли промзону города.

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Алевтина Запольская
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