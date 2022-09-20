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Хиропрактик успокоил новорожденного массажером и столкнулся с критикой врачей

Ортопеды осудили хиропрактика, который лечит колики новорожденных вибрирующим массажером

Фото: unsplash

Врачи-ортопеды осудили хиропрактика Дастина Джадда, который порекомендовал лечить страдающих от колик новорожденных массажером. О специалисте в области альтернативной медицины, который успокоил ребенка необычным образом и столкнулся с критикой врачей, написало издание Washington Post.

В июле 2022 года Джастин Джадд опубликовал в TikTok видео, в котором держит на руке шестидневного младенца. В ролике он показал, как массирует спину младенца вибрирующим массажером. Джадд утверждал, что после первых в жизни манипуляций над позвонками ребенок, страдавший от колик, успокоился.

Хирург-ортопед Шон Табайе заявил, что он и его коллеги шокированы хиропрактиками, работающими с младенцами. «Нельзя добиться улучшения состояния новорожденного в результате подобных манипуляций. Получится только навредить», — заверил он. Его поддержал детский хирург-ортопед Энтони Станс. «Насколько мне известно, практически нет доказательств того, что хиропрактика хоть как-то влияет на естественное течение любого заболевания», — сказал Стэнс.

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Александра Лисица
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Хиропрактик успокоил новорожденного массажером и столкнулся с критикой врачей
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