Блогер оживил гостиную с помощью неона и столкнулся с непониманием подписчиков

The Sun: неоновая подсветка в гостиной оживит интерьер, но при этом пожароопасна

Тиктокер Брэд, один из трех ведущих канала о ремонте The Home Improvements Channel UK братьев, подсказал своим подписчикам способ «оживить» гостиную с помощью неона. На его пост и то, с каким непониманием подписчиков он столкнулся, обратило внимание издание The Sun.

По словам Брэда, можно украсить скучный интерьер, если пустить вдоль нижней части дивана неоновую подсветку. «И вот так просто главная комната в доме преображается», — сказал он.

Однако фолловеры предупредили блогера, что это может быть пожароопасно. «Мои соседи сделали именно так, и диван загорелся. Хорошо, что они были в саду и смогли потушить огонь», — пишет один из подписчиков.

Кроме того, в комментариях указали на то, что результат может выглядеть неопрятно. «Я буду видеть всю собачью и кошачью шерсть и брошусь пылесосить среди ночи», — шутит другой подписчик.

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