Дизайнер интерьеров подсказала дешевые способы придать спальне дорогой вид

The Sun: спальня будет выглядеть дороже, если избавиться от сочетающейся мебели

Дизайнер интерьеров Кристен МакГоуэн назвала несколько дешевых способов, которые могут помочь придать спальне более дорогой вид. Их приводит издание The Sun.

По словам МакГоуэн, спальня будет выглядеть как дорогой номер в отеле, если сменить постельное белье на качественное, нейтральных тонов, с паттернами, и избавиться от сочетающейся мебели. «Подбирайте оригинальные предметы для своей спальни, кровать не обязана сочетаться с ночным столиком. Если у вас уже стоит сочетающаяся мебель, можно разнести ее по разным комнатам», — подсказала специалистка.

Кроме того, дизайнер советует купить необычные лампы для прикроватных столиков, например, разных цветов для разных сторон кровати, купить коврик и не забывать о шторах. «Оформление окон должно быть и функциональным, и декоративным», — говорит она.

Также дороже вид спальни сделают, продолжает МакГоуэн, небольшой диван или кресло, подушки, которые чуть больше наволочек и поэтому выглядят туго набитыми.

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