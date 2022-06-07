Блогерша подсказала три простых способа придать жилью приятный аромат

Metro: для приятного аромата можно зажечь свечу в емкости с кофейными зернами

Блогерша и писательница Шантель Мила (Мама Мила) подсказала три простых способа придать жилью приятный аромат с помощью самодельных средств. На видеоролик с подсказками в ее социальных сетях обратило внимание издание Metro.

По ее словам, для приятного запаха дома можно зажечь чайную свечу в емкости, наполненной кофейными зернами. Для этого, рассказывает Шантель Мила, необходимо взять жаропрочную емкость. Зерна разогреются, и приятный аромат сделает дом уютнее, обещает она.

Также, добавляет блогерша, для очистки раковины можно посыпать половинку лимона содой и использовать вместо губки.

Третий способ — смешать половину кружки пищевой соды и десять капель любого эфирного масла по вкусу. Шантель Мила рекомендует рассыпать получившийся порошок по коврам, оставить на час, а после пропылесосить. Создательница лайфхаков предупреждает, что сперва нужно проверить в инструкции пылесоса, не навредят ли ему тонкодисперсные частицы.

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