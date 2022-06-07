Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Блогерша подсказала три простых способа придать жилью приятный аромат

Metro: для приятного аромата можно зажечь свечу в емкости с кофейными зернами

Фото: unsplash

Блогерша и писательница Шантель Мила (Мама Мила) подсказала три простых способа придать жилью приятный аромат с помощью самодельных средств. На видеоролик с подсказками в ее социальных сетях обратило внимание издание Metro.

По ее словам, для приятного запаха дома можно зажечь чайную свечу в емкости, наполненной кофейными зернами. Для этого, рассказывает Шантель Мила, необходимо взять жаропрочную емкость. Зерна разогреются, и приятный аромат сделает дом уютнее, обещает она.

Также, добавляет блогерша, для очистки раковины можно посыпать половинку лимона содой и использовать вместо губки.

Материалы по теме:
В поисках бесплатного сыра Как жить без денег и получать все даром
В поисках бесплатного сыраКак жить без денег и получать все даром
13 апреля 2017
Кошелек или жизнь Как заработать миллион долларов и выйти на пенсию в 30 лет 
Кошелек или жизньКак заработать миллион долларов и выйти на пенсию в 30 лет 
9 декабря 2019

Третий способ — смешать половину кружки пищевой соды и десять капель любого эфирного масла по вкусу. Шантель Мила рекомендует рассыпать получившийся порошок по коврам, оставить на час, а после пропылесосить. Создательница лайфхаков предупреждает, что сперва нужно проверить в инструкции пылесоса, не навредят ли ему тонкодисперсные частицы.

Ранее дизайнер интерьеров Евгения Сорокина указала на новые тренды в оформлении квартир. Она заявила, что в 2022 году в тренд вошло сочетание спокойных оттенков с яркими и сложными.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения об отказе обсуждать статус Херсона и Запорожья
Глава МИД Чехии ушел на самоизоляцию из-за коронавируса
IBM прекратит работу в России
Названа стоимость самой дешевой съемной квартиры в центре Москвы
Гуляющего в российском поселке волка сняли на видео
В ДНР заявили об активном освобождении севера республики
Российского прокурора приговорили к 11 годам за коррупцию
Пропавшего на шесть дней пенсионера нашли в джунглях за молитвой
Россиянам раскрыли стоимость билетов в Европу
Украина приготовилась к поставкам газа из США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.