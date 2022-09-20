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Среда обитания

Два балкона обрушились в старом доме в российском городе

В Ростове-на-Дону в доме 1926 года постройки обрушились два балкона

Фото: Виктория Корнеева / «ДОН-МЕДИА»

В доме 1926 года постройки в центре Ростова-на-Дону рухнули два балкона. Внимание на происходящее в российском городе обратил ростовский портал «Блокнот».

Инцидент произошел в понедельник, 19 сентября, однако в региональную пресс-службу МЧС о нем сообщили на следующий день. По данным ведомства, балкон третьего этажа старого дома, расположенного по адресу: улица Советская, 59, упал на балкон второго этажа, который впоследствии также обрушился на землю.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Одна из местных жительниц сообщила изданию 161.RU, что балконы в доме падают не в первый раз.

На улице возле места аварии выставили ограждения. Через некоторое время последствия обрушения устранили сотрудники службы жилищно-коммунального хозяйства.

В августе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга аварийный балкон жилого дома 1961 года постройки упал вместе с людьми. Бетонное основание конструкции провалилось под ногами двух молодых людей с четвертого на третий этаж дома. В результате инцидента 24-летняя девушка получила травмы и попала в больницу, а 28-летний мужчина заработал ссадины и ушибы.

Полина Кислицына
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