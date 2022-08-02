В Петербурге аварийный балкон рухнул вместе с людьми

В Санкт-Петербурге аварийный балкон рухнул вместе с людьми за год до ремонта

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга аварийный балкон жилого дома 1961 года постройки упал вместе с людьми. Внимание на инцидент в российском городе обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Об обрушении балкона в пятиэтажке на Новочеркасском проспекте стало известно вечером в понедельник, 1 августа. По данным издания «Мегаполис», бетонное основание конструкции провалилось под ногами двух молодых людей с четвертого на третий этаж дома.

В результате инцидента 24-летняя девушка получила сотрясение мозга, надрыв связок голеностопа, а также обширные ссадины и попала в больницу, а 28-летний мужчина заработал ссадины и ушибы. Избежать более серьезных травм ему удалось благодаря тому, что он зацепился за решетку. Позже девушку выписали из медицинского учреждения и перевели на амбулаторное лечение.

Работники предприятия жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что они не скрывали от владельца хрущевки, что его балкон находится в аварийном состоянии. По их словам, хозяин должен был получить предписание о том, что выходить туда небезопасно.

Аварийный балкон был включен в очередь на ремонт в 2023 году. На замену несущих конструкций дома из-за опасности их обрушения в период с 2022 по 2024 год жильцы здания собрали 1,7 миллиона рублей.

В данный момент дом, рухнувший балкон и все другие аварийные конструкции (их в нем по крайней мере семь) обследуют. Проверка должна занять около двух недель.

В июле в поселке Плюсса Псковской области рухнули балконы на трех этажах панельного дома. В результате инцидента никто из жильцов не пострадал.