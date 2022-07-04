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В российском регионе рухнули балконы жилого дома

В поселке Плюсса Псковской области обрушились балконы трехэтажного дома

Кадр: Informpskov.ru

В поселке Плюсса Псковской области ночью рухнули балконы на трех этажах панельного дома, никто из жильцов не пострадал. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС российского региона.

Обрушение балконов произошло в ночь на понедельник, 4 июля, на улице Ленина. В полиции уточнили, что трехэтажный дом с 27 квартирами был построен в 1986 году. У него не было статуса аварийного. Причины инцидента будут выяснять.

В результате обрушения никто не пострадал. После случившегося 25 жильцов эвакуировали. Четверо из них разместились в гостинице, остальные уехали к родственникам.

Ранее балкон обрушился в Москве в жилом доме, расположенном в 1-м Саратовском проезде в районе Текстильщики. Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работали экстренные службы. Эксперты пообещали установить обстоятельства случившегося.

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Нина Ташевская
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