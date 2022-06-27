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Балкон рухнул в жилом доме в Москве

В жилом доме на юго-востоке Москвы обрушился балкон

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве обрушился балкон в жилом доме. Инцидент произошел на юго-востоке столицы, сообщают «Известия».

Речь идет о доме, расположенном в 1-м Саратовском проезде в районе Текстильщики. Информации о пострадавших пока не поступало. По данным издания, на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В мае балкон обрушился в центре Воронежа. Инцидент произошел в жилом доме на улице Фридриха Энгельса, 37 — сломалось металлическое ограждение балкона. Находившаяся на балконе 63-летняя женщина упала вниз и в результате полученных травм скончалась на месте.

В отношении ответственных за обслуживание здания коммунальщиков возбудили уголовное дело. Однако в управляющей компании заявили, что обвалившееся ограждение крепилось к стене построенного в 1960 году дома, но не к бетонной плите балкона, состояние которой эксперты оценили как удовлетворительное.

Нина Ташевская
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