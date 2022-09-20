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Белла Хадид прошлась по улицам города в нижнем белье

Daily Mail: модель Белла Хадид прошлась по улицам Нью-Йорка в трусах и кожаной куртке
Bella Hadid and Marc Kalman

Bella Hadid and Marc Kalman. Фото: Jared Siskin / Getty Images

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид появилась на публике в нижнем белье и привлекла внимание папарацци. Соответствующие фото публикует издание Daily Mail.

Отмечается, что уличные фотографы запечатлели знаменитость в компании своего возлюбленного Марка Кальмана.

Так, 25-летняя манекенщица прошлась по улицам Нью-Йорка в черной кожаной куртке и комплекте, который состоит из белой футболки и трусов. Наряд Хадид дополняли высокие носки, угги на толстой подошве, сумка-шоппер и солнцезащитные очки.

Поклонники удивились внешнему виду звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Если бы она только знала, как нелепо выглядит», «Она буквально показывает людям, что она в трусах», «Красивое тело, но эти шорты ужасны, если их можно вообще так назвать», «По ходу у нее очень низкая самооценка», — высказывались они.

Ранее в сентябре Белла Хадид снялась в откровенных образах посреди пустыни для британского журнала i-D. Для модной фотосессии модель примерила зеленое платье, сквозь ткань которого просвечивает ее грудь, а также комплект из вязанного топа и кожаной юбки в красных тонах. Кроме того, знаменитость позировала в балаклаве, пришитой к мини-юбке на завязках, в топе с множеством блестящих пайеток и красном облегающем платье.

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Карина Черных
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