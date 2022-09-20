Объяснен принцип попадания в черный список

«Прайм»: эксперт рассказал, как определить, что вы попали в черный список

Эксперт Александр Новиков объяснил, как определить, что ваш номер оказался в черном списке. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам руководителя службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1, при блокировке номера абонент сможет совершить попытку вызова. Но при этом каждый раз он будет слышать «аномальные гудки» — слишком короткие или длинные. «Если подобная ситуация продолжается несколько звонков подряд, то, скорее всего, вас заблокировали», — рассказал Новиков.

Также о попаднии в черный список могут говорить повторяющиеся оповещения от оператора сотовой связи — «Абонент занят», «Аппарат вне зоны доступы». Принцип работы блокировки таков, что SMS-сообщения будут отправляться, но не будут доставлены. Чтобы подтвердить факт блокировки, нужно позвонить абоненту с другого номера: «Если в этом случае вам ответят — сомнений в том, что ваш номер заблокирован, уже не останется».

Популярные мессенджеры — WhatsApp, Telegram и Viber — также позволяют блокировать абонента. Так, в WhatsApp и Viber попытка звонка будет сорвана, при этом сообщения могут быть доставлены. «После блокировки данные профиля сразу же станут недоступны: заблокированный перестанет видеть фото профиля контакта, статус, последнее время посещения», — подчеркнул автор.

Ранее гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков назвал способы распознать прослушку на смартфоне. По словам специалиста, на это могут указывать быстрый расход аккумулятора телефона, произвольное включение микрофона или видеокамеры, а также самозапуск программ в фоновом режиме.