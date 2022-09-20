США заявили о готовности сделать все для мира между Арменией и Азербайджаном

Энтони Блинкен: США готовы сделать все для урегулирования между Арменией и Азербайджаном

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках встречи с министром иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова заверил в готовности Вашингтона сделать все для урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Блинкена, США «воодушевлены тем фактом, что бои прекратились и за последние несколько дней не было новых военных действий».

Госсекретарь США также отметил, что противоречия между странами не имеют военного решения. Он получил от лидеров обеих стран заверения в готовности к миру и назвал «решительное и настойчивое дипломатическое взаимодействие» лучшим путем его достижения.

«США готовы сделать все, что в их силах, для поддержки этих усилий», — заключил он в ходе встречи в Нью-Йорке.

12 сентября стало известно об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе. В Минобороны Армении сообщили об обстрелах своих приграничных территорий. В Баку, в свою очередь, заявили, что лишь отвечают на провокации Еревана, умышленно нагнетающего обстановку в регионе.